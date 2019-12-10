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Допинг

Дмитрий Песков: «Главное не допустить, чтобы коллективная ответственность нарушала интересы наших спортсменов»

14:59

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России сейчас главная задача не допустить нарушения интересов российских спортсменов из-за применения принципа коллективной ответственности.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

— Главное не допустить, чтобы коллективная ответственность нарушала интересы наших спортсменов — приводит ТАСС слова Пескова.

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