Дмитрий Губерниев: «Говорил же, что не будет в этом году Олимпиады»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение МОК о переносе Олимпиады в Токио на следующий год. Ранее сам журналист утверждал, что Игры будут перенесены из-за коронавируса.

— Други мои, говорил же: не будет в этом году Олимпиады! Пошумим в 21-м! Вперед!, — написал комментатор в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня президент МОК Томас Бах согласился с предложением премьер-министра Японии Синдзо Абэ перенести Олимпиаду-2020. Она пройдет не позже лета 2021 года.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.