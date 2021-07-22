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Дмитриева: «Российские гандболистки «словили дзен», занимаясь йогой в Олимпийской деревне»

10:58

Капитан сборной России по гандболу Дарья Дмитриева отметила, что партнерам по команде при подготовке к Олимпиаде в Токио понравилось заниматься йогой вместо обычной растяжки.

Российские гандболистки находятся в Олимпийской деревне в Токио, в среду одну из разминочных тренировок они провели на улице.

«Тренеры предложили нам потянуться или поделать упражнения с резиночками. В итоге приняли коллективное решение провести занятия по йоге. Юлия Манагарова нашла программу, и мы проводили вчера занятие», — цитирует ТАСС Дмитриеву.

«Дзен словили. Кстати, во время занятия рядом проходила индийская делегация, увиденное их порадовало», — добавила она.

Главный тренер сборной Алексей Алексеев заметил, что занятие йогой пошло команде на пользу.

«Теперь каждый день будем заставлять заниматься йогой», — пошутил он.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится завтра, 23 июля. Начало — в 14.00 (мск). 21 июля сообщалось, что открытие Игр посетят главы 15 государств и международных организаций.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11959603

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