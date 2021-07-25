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Дериглазова: «С американкой часто фехтовала и в основном побеждала. Тем обиднее осечка»

16:35
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Рапиристка Инна Дериглазова прокомментировала завоевание серебряной медали Олимпиады в Токио. В финале она проиграла американке Ли Кифер (13:15).

— После церемонии награждения стало чуть-чуть легче. Пришло осознание, что я проиграла «золото», но выиграла «серебро», — приводит слова Дериглазовой Олимпийский комитет России. — Любая олимпийская медаль — это большое достижение, и далеко не у каждого спортсмена она есть. У меня же их теперь три и, надеюсь, это не предел. Впереди командный турнир, к которому нужно хорошо подготовиться и проанализировать сегодняшнее поражение.

С американкой я достаточно часто фехтовала и в основном побеждала. Тем обиднее эта осечка. Сегодня она была очень смелой, решительной и уверенной в себе. Могу только поздравить Ли с победой, она — молодец!

Согласна ли я с решением судей, отдавших американке укол при счете 12:12. Мне, конечно, очень хотелось, чтобы решение было в мою пользу. Но пересмотрев потом этот эпизод, я поняла, что судьи, скорее всего, были правы. Надо фехтовать так, чтобы зажигался только один фонарь.

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