Депутат Милонов выступил в пользу обязательной вакцинации российских олимпийцев

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал «СЭ» свое мнение по поводу возможной вакцинации российских спортсменов перед Олимпиадой в Токио (Япония).

— Правильное решение, — сказал Милонов «СЭ». — Надо заранее прививать, потому что денечек температура может быть. Надо обязательно всех привить, кто поедет на Олимпийские игры, включая обслуживающий персонал, кто знает, что они оттуда привезти могут. Не надо никого выпускать на игры без прививок.

Ранее Министерство спорта РФ выступило с заявлением о том, что вакцинация российских спортсменов от коронавируса будет носить добровольный характер.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

(Сергей Федоров)