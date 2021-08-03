Депутат Лебедев высказался о травме Сергея Шубенкова на Олимпиаде в Токио

Депутат Госдумы РФ, болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев отреагировал на снятие Сергея Шубенкова с Олимпиады в Токио.

«Конечно, сочувствуем. Люди шли к Олимпиаде, готовились. Для некоторых из них, Олимпиада вообще бывает раз в жизни. Для кого-то и больше, но эти соревнования — пик спортивной карьеры. Олимпийское золото мечтает иметь в своей коллекции любой спортсмен. При этом любой понимает, что спорта без травм не бывает. Практически в любом виде спорта они существуют, и никто не застрахован от них. Наиболее обидно, когда ты получаешь травму накануне, либо походу важных соревнований. Но что здесь поделать? Такова жизнь. Думаю, впереди у ребят еще будут соревнования, на которых они смогут выступить», — сказал Лебедев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Лебедев рассказал, что могло повлиять на получение травм.

«Может, есть недоработка тренера по физической подготовке или в чем-то расхлябанность спортсмена при подготовке к тренировкам и соревнованиям. Очень трудно ответить на этот вопрос. Человеческий организм не изучен до конца. Никто никогда не скажет, почему спортсмен 10 лет терпел адские нагрузки, а за час до Олимпиады под легкой нагрузкой получил травму. Нервное напряжение тоже сказывается на организме. Получение травм произошло непреднамеренно и не по их вине. Всегда присутствует смесь нескольких факторов, которые даже невозможно предсказать. Может, не выспался или еще что-то», — добавил Лебедев «СЭ».

Рекордсмен России должен был принять участие в соревнованиях на дистанции 110 метров с барьерами. Сегодня, 3 августа, у него был квалификационный забег. Полуфинальные забеги состоятся завтра, 4 августа. Финал пройдет 5 августа.