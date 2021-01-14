Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» новость о возможной вакцинации спортсменов перед Олимпиадой в Токио.

— Вакцину можно ругать, не доверять, но другой вакцины у нас нет. Думаю, если в этом году международные спортивные соревнования и будут проводиться, то вопрос о вакцинации будет обязательным с точки зрения допуска. Мы будем вынуждены провести вакцинацию, чтобы спортсмены смогли принять участие в соревнованиях. Другого выхода нет. Если Токио не передумает переносить олимпиаду, то без вакцины спортсменов пускать не будут. И зрителей, возможно, тоже.

У нас в стране другой вакцины нет. Пусть вакцинируются тем, что есть. Пока что каких-то отрицательных моментов по применению нашей вакцины не зарегистрировано. Если завтра скажут, что спортсменов не пустят, что лучше — уколоться российской вакциной и поехать? Или встать в позу и сидеть дома на диване? Наверное, первый способ лучше. Пусть вакцинируются и едут".

(Константин Колмаков)