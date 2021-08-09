Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020
Допинг

Dagbladet: «России придется дождаться будущих тестов на допинг. Результаты могут оказаться неприятными»

23:00
Теги:

Норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал в местном издании Dagbladet статью, которая посвящена выступлению российских спортсменов на Олимпийских играх-2020 в Токио. Материал вышел под названием: «Россия смеется над наказанием».

«Для многих представителей властей в России международный элитный спорт до сих пор представляет собой патриотическую войну, на которой все дозволено. В последнее десятилетие Россия постоянно нарушает правила международного спорта. Она обманывает соперников. Отчасти обман исходит напрямую от российского государства, а отчасти он косвенный, поскольку российские власти по политическим причинам отказываются покончить с национальным бескультурьем», — написал норвежец в статье.

Помимо этого, он уверен, что в Токио приехали российские спортсмены, которые были замешаны в скандалы с допингом.

«Какой эффект будет иметь успех российских олимпийцев на этой Играх-2020, мы пока не знаем. Мировая легкая атлетика с ее жесткой линией отмечает, что в России происходят внутренние улучшения. Остальным видам спорта, которые только потакают россиянам, придется дождаться будущих тестов на допинг. Результаты могут оказаться неприятными», — добавил журналист.

В активе сборной России 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. В Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Белорусская ассоциация гимнастики — о России: «Псевдовеликие вы наши, снимите корону»
Отвесила "лещей": кошка отомстила фену за шум и рассмешила Сеть
Агрессивные психопатки: Три женских имени
Президент Израиля поддержал «художницу» Ашрам после победы на ОИ
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия: допинговый кризис и санкции на Олимпиаде и ЧМ, суды против МОК и ВАДА
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события