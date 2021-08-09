Dagbladet: «России придется дождаться будущих тестов на допинг. Результаты могут оказаться неприятными»

Норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал в местном издании Dagbladet статью, которая посвящена выступлению российских спортсменов на Олимпийских играх-2020 в Токио. Материал вышел под названием: «Россия смеется над наказанием».

«Для многих представителей властей в России международный элитный спорт до сих пор представляет собой патриотическую войну, на которой все дозволено. В последнее десятилетие Россия постоянно нарушает правила международного спорта. Она обманывает соперников. Отчасти обман исходит напрямую от российского государства, а отчасти он косвенный, поскольку российские власти по политическим причинам отказываются покончить с национальным бескультурьем», — написал норвежец в статье.

Помимо этого, он уверен, что в Токио приехали российские спортсмены, которые были замешаны в скандалы с допингом.

«Какой эффект будет иметь успех российских олимпийцев на этой Играх-2020, мы пока не знаем. Мировая легкая атлетика с ее жесткой линией отмечает, что в России происходят внутренние улучшения. Остальным видам спорта, которые только потакают россиянам, придется дождаться будущих тестов на допинг. Результаты могут оказаться неприятными», — добавил журналист.

В активе сборной России 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. В Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей.