Член оргкомитета Игр-2020 в Токио признался, что дарил подарки бывшему главе ИААФ, обвиненному в коррупции

Член исполнительного совета организационного комитета Олимпиады-2020 в Токио Харуюки Такахаси признался, что дарил подарки бывшему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламину Диаку, которого ранее обвинили в коррупции.

— На встречи нельзя ходить с пустыми руками, таков здравый смысл, — приводит Reuters слова Такахаси.

Reuters сообщает, что Такахаси подарил Диаку цифровой фотоаппарат и дешевые наручные часы. Такахаси заявил, что просил бывшего главу ИААФ поддержать заявку Токио на проведение Игр-2020, но подчеркнул, что в его действиях не было ничего незаконного.

Диак возглавлял ИААФ с 2009 по 2015 год. Он находится под стражей с ноября 2015 года.