Член МОК: «Сегодня Олимпиада не в приоритете. Перенос Игр в Токио более чем вероятен»

Президент оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже, член МОК Тони Эстанге заявил, что считает перенос Игр-2020 в Токио более чем вероятен в связи с пандемией коронавируса.

— На сегодня Олимпиада не в приоритете, — приводит Reuters слова Эстанге. — Приоритет — это здоровье. Сделав ставку на это, мировой спорт сделает вклад в международную солидарность. В связи с этим, перенос игр в Токио более чем вероятен.

Из-за эпидемии коронавируса были отменены или отложены почти все крупные соревнования, включая отборочные турниры на Игры в Токио.

Национальные олимпийские комитеты Канады, Австралии и Норвегии уже объявили о бойкоте Игр, если они не будут перенесены на более благоприятное время.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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