Член МОК из Южной Кореи сдал положительный тест на коронавирус в Японии

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Рю Сен Мин сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Inside the Games.

38-летний представитель Южной Кореи сдал положительный тест по прилету в аэропорт Нарита в Японии, где пройдут Олимпийские игры. При этом Сен Мин заявил, что прививался от коронавируса и дважды сдал отрицательный тест перед вылетом из Южной Кореи. Сейчас функционер находится на самоизоляции и может пропустить Игры.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.