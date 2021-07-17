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Член МОК из Южной Кореи сдал положительный тест на коронавирус в Японии

17:43
Рю Сен Мин. Фото Twitter
Рю Сен Мин. Фото Twitter
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Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Рю Сен Мин сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Inside the Games.

38-летний представитель Южной Кореи сдал положительный тест по прилету в аэропорт Нарита в Японии, где пройдут Олимпийские игры. При этом Сен Мин заявил, что прививался от коронавируса и дважды сдал отрицательный тест перед вылетом из Южной Кореи. Сейчас функционер находится на самоизоляции и может пропустить Игры.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://www.insidethegames.biz/articles/1110326/ioc-member-ryu-tests-positive-covid19

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Иван Торопцев все материалы автора

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