Чернышенко: «Команда ОКР в первые соревновательные дни закрепилась в топе медального зачета»
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подвел итоги второго дня Олимпийских игр в Токио для российских спортсменов.
«Поздравляю наших прекрасных спортсменок с завоеванием олимпийских наград — Виталину Бацарашкину с золотом в стрельбе из пневматического пистолета, рапиристок Инну Дериглазуву и Ларису Коробейникову — с серебром и бронзой, тхэквондистку Татьяну Минину — с серебром Олимпийских игр Токио 2020.
Сегодня наши девушки показали настоящий русский характер и силу воли, выдержали сложные схватки и в решающий момент доказали, что заслуженно завоевали награды, к которым они шли в этот непростой олимпийский цикл. Ждем такого же медального триумфа от представителей других видов спорта.
Фехтование — один из видов спорта, на которые мы возлагаем особые надежды. На Играх в Рио-2016 в фехтовании мы завоевали 4 золотых награды, возглавив медальный зачет в виде спорта.
Также хочу отметить трех российских лучниц, повторивших результат Олимпиады в Рио и завоевавших серебро.
Стартовал теннисный турнир, большинство наших спортсменов прошли в следующий круг.
Особые надежды Россия традиционно возлагает надежды на художественную гимнастику, спортивную гимнастику, синхронное плавание, борьбу.
Несмотря на ограничение России в допуске только 10 спортсменов в легкой атлетике, мы рассчитываем на награды высшей пробы в данном виде спорта.
Команда ОКР в первые соревновательные дни закрепилась в топе командного медального зачета. Российские спортсмены завоевали семь медалей, впереди еще выступления фаворитов, за которыми мы будем наблюдать с особым вниманием», — приводит слова Чернышенко пресс-служба ОКР.
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