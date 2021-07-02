Часть соревнований Олимпиады может пройти без зрителей

Доступ болельщиков на некоторые соревнования во время Олимпиады в Токио из-за коронавируса может быть запрещен, информирует газета «Емиури симбун». Как отмечается, речь идет о вечерних стартах и соревнованиях на больших объектах.

Пока решение на этот счет еще не принято. По информации агентства «Киодо», вопрос будут обсуждать 8 июля в ходе пятисторонних переговоров, в которых примут участие представители Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (IPC), оргкомитета и местные власти.

Напомним, Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии и теперь пройдет с 23 июля по 8 августа без иностранных болельщиков. Местные зрители смогут посетить мероприятия в количестве 10 тысяч человек или не более 50 процентов от общей заполняемости.