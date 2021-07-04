Часть соревнований на Олимпиаде в Токио может пройти без зрителей

Около 40 процентов соревнований на Олимпийских играх в Токио могут пройти без зрителей. Организаторы могут принять решение дополнительно снизить предел посещаемости спортивных объектов, сообщает Kyodo.

Отмечается, что в качестве основного варианта рассматривается сокращение заполняемости стадионов с 10 до 5 тысяч человек. В таком случае все мероприятия, на которые было продано более 5 тысяч билетов, а также те, что запланированы на время после 21.00, пройдут без зрителей.

Это коснется матчей по футболу, бейсболу, баскетболу, соревнований по легкой атлетике, а также церемоний открытия и закрытия Олимпиады.

Олимпиада, перенесенная с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдет с 23 июля по 8 августа.