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Церемония вручения автомобилей медалистам Олимпиады в Токио перенесена на 11 сентября

9 сентября 2021, 14:25
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Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев сообщил, что церемония вручения автомобилей победителям и призерам Олимпиады в Токио перенесена с 10 на 11 сентября.

«Вручение перенесено на 11 сентября в связи с тем, что в Кремле будут проходить другие мероприятия, которые с нашими совпасть никак не могут. Такое решение было принято вчера вечером, утром мы об этом узнали. Мероприятие, как и запланировано, пройдет в Кремле, все сохраняется. Просто произойдут подвижки — все будет начинаться на час-полчаса раньше», — приводит ТАСС слова Катушева.

На Олимпиаде в Токио, которая проходила с 23 июля по 8 августа 2021 года, российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды, медалистами стали более 100 человек. Россия завершила Игры в Японии на пятом месте в медальном зачете.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12341595

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Иван Торопцев все материалы автора

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