Церемония вручения автомобилей медалистам Олимпиады в Токио перенесена на 11 сентября

Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев сообщил, что церемония вручения автомобилей победителям и призерам Олимпиады в Токио перенесена с 10 на 11 сентября.

«Вручение перенесено на 11 сентября в связи с тем, что в Кремле будут проходить другие мероприятия, которые с нашими совпасть никак не могут. Такое решение было принято вчера вечером, утром мы об этом узнали. Мероприятие, как и запланировано, пройдет в Кремле, все сохраняется. Просто произойдут подвижки — все будет начинаться на час-полчаса раньше», — приводит ТАСС слова Катушева.

На Олимпиаде в Токио, которая проходила с 23 июля по 8 августа 2021 года, российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды, медалистами стали более 100 человек. Россия завершила Игры в Японии на пятом месте в медальном зачете.