Церемония начала эстафеты олимпийского огня пройдет без зрителей

Церемония начала эстафеты олимпийского огня в Японии, скорее всего, пройдет без зрителей, информирует телеканал NHK.

К такому мнению склоняются организаторы в целях противодействия эпидемии коронавируса.

Мероприятие состоится 25 марта в бывшем центре подготовки футболистов J-Village в префектуре Фукусима.

Эстафета олимпийского огня в течение 121 дня, начиная с 25 марта, пойдет по всем 47 префектурам Японии и завершится в Токио.

Открытие Олимпиады пройдет 23 июля.

Напомним, что Олимпиада в Токио из-за пандемии перенесена с 2020 на 2021 год.