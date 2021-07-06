Олимпиада
Токио-2020
Новости
Календарь Медальный зачет Академическая гребля Бадминтон
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Открытие и закрытие Олимпиады в Токио пройдут без обычных зрителей

08:28
Теги:

Организаторы предстоящих летних Олимпийских игр в Токио намереваются отказаться от допуска рядовых зрителей на церемонию открытия и закрытия Олимпиады, сообщает The Asahi.

Сейчас данный вопрос находится на финальной стадии согласования. Официально о решении должны объявить 8 июля. В четверг все эти вопросы будут обсуждаться на переговорах, в которых примут участие глава МОК Томас Бах, мэр Токио, представители оргкомитета Игр.

Предполагается, что посмотреть церемонию открытия и закрытия Олимпиады смогут представители Международного олимпийского комитета (МОК), а также члены иностранных делегаций.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Италия — Испания: прогноз Дмитрия Хохлова на матч Евро-2020
Первый гол Романова в плей-офф помог «Монреалю» обыграть «Тампу» и одержать первую победу в финале Кубка Стэнли
Конору нужна победа, чтобы вызвать Хабиба на реванш. Но против Порье он не фаворит
Донецкий «Олимпик» прекратит существование
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное