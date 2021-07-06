Открытие и закрытие Олимпиады в Токио пройдут без обычных зрителей
08:28
Организаторы предстоящих летних Олимпийских игр в Токио намереваются отказаться от допуска рядовых зрителей на церемонию открытия и закрытия Олимпиады, сообщает The Asahi.
Сейчас данный вопрос находится на финальной стадии согласования. Официально о решении должны объявить 8 июля. В четверг все эти вопросы будут обсуждаться на переговорах, в которых примут участие глава МОК Томас Бах, мэр Токио, представители оргкомитета Игр.
Предполагается, что посмотреть церемонию открытия и закрытия Олимпиады смогут представители Международного олимпийского комитета (МОК), а также члены иностранных делегаций.
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