Бывший глава Олимпийского комитета Китая: «Думаю, Китай не откажется участвовать в Олимпиаде, как Канада»

Бывший генеральный секретарь Олимпийского комитета Китая (ОКК) Вэй Цзичжун сказал, что Китай, по его мнению, вряд ли откажется от участия в Олимпиаде-2020 в Токио по собственному желанию и будет следовать указаниям Международного олимпийского комитета (МОК).

— ОКК будет следовать указаниям МОК, — приводит South China Morning Post слова Цзичжуна. — МОК предстоит принять непростое решение, оно понесет за собой проблемы в любом случае. Нам в первую очередь нужно подумать о спортсменах. Они готовились к Играм 4 года, если перенести соревнования на год или на два, то многие из атлетов упустят свои шансы. Кроме того, есть и другие причины проблем — вопросы с правами на трансляции и спонсорские обязанности, но самое главное — спортсмены. 4 года усилий могут пройти впустую.

Китай первым публично поддержал МОК, фактически заявив, что примет участие в Играх, если они состоятся в установленные ранее сроки.

Планируется, что Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако, в связи с пандемией коронавируса она может быть перенесена. Окончательное решение о проведении Игр-2020 будет принято в течение четырех ближайших недель.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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