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Бывший депутат Верховной рады назвала легкоатлетку Магучих после фото с Ласицкене биомусором

12:59
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Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире одного из телеканалов назвала украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих биологическим мусором за то, что она позировала вместе с золотой медалисткой из России Марией Ласицкене для фото после соревнований на Олимпиаде в Токио. Фарион назвала это проявлением аморальности и дикости.

«Спорт, так же как и религия, так же как и другая сфера бытия, на самом деле является категорией политической. И то, что сделала эта спортсменка, она на весь мир заявила, что мы один народ. Собственно, она подтвердила тезис Путина. Если б я руководила Олимпийским комитетом, вернула б эту награду этого биологического мусора назад», — приводит vesti.ua слова Фарион.

Фарион вспомнила Аристотеля, который призывал карать тех, кто не уважает родителей своих.

«Тело без идеи ничего не стоит, это просто мусор. И эта особа, этот мусор, продемонстрировала тогда, когда нам стреляют в лицо, когда нас убивают. Я публично обращаюсь к ней и спрашиваю: «Если б ты, баба, имела ребенка и твоего ребенка убили, ты обнималась бы с убийцей?»

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины намерены провести беседу с Магучих.

Дополнительная информация:

https://vesti.ua/strana/farion-nazvala-sportsmenku-maguchih-biomusorom-video

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