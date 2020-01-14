Бузато покинул «Динамо», чтобы сконцентрироваться на работе со сборной России

Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато сообщил, что покинул тренерский штаб мужского клуба «Динамо».

— Я покинул тренерский штаб «Динамо», я уже не работаю в клубе. После «Финала четырех» Кубка России я попрощался с «Динамо», — цитирует Бузато РИА «Новости». — Главный тренер Константин Брянский и руководство «Динамо» поняли меня, я очень благодарен им. Если я и после Нового года был бы занят в «Динамо», я не смог бы на 100 процентов работать в сборной. А я хочу работать со сборной все свое время, мне необходимо сфокусироваться на подготовке моей команды к Олимпийским играм.

Бузато 14 ноября был назначен главным тренером женской сборной России, его контракт рассчитан до конца Олимпиады 2020 года. В текущем сезоне итальянский специалист был ассистентом главного тренера в мужском «Динамо».