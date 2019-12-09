Британское антидопинговое агентство приветствует решение ВАДА

Британское антидопинговое агентство (UKAD) высказало свое мнение о решении Всемирного антидопингового агентства по поводу дела о манипуляциях с данными московской лаборатории.

— Мы приветствуем сегодняшнее решение исполкома ВАДА о признании несоответствии РУСАДА и решительные меры, предполагающие четырехлетние санкции для российских спортсменов и спортивных чиновников, — сказала исполнительный директор UKAD Николь Стэпстид. Ее слова приводит официальный сайт организации. — Это единственные меры, которые ВАДА могло принять, чтобы убедить спортсменов и общественность, а также продолжить борьбу за справедливость для тех, кто стал жертвами обмана со стороны российских атлетов. Мы знаем, что это решение не обязательно означает конец дела. Если Россия решит подать апелляцию в CAS, это дело должно быть рассмотрено максимально быстро в свете приближающихся Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Мы приветствуем четкое и детальное сообщение от ВАДА, которое жизненно необходимо для поддержания доверия к глобальной антидопинговой системе.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их число вошли 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и право их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

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