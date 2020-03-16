Британский бегун Лермонт предложил перенести Олимпиаду в Токио-2020 из-за угрозы распространения коронавируса

Британский бегун Гай Лермонт считает необходимым перенести летние Олимпийские игры в Токио из-за возможного распространения коронавируса.

— Нам, спортсменам, нужна ясность, — цитирует The Guardian Лермонта. — Мы понятия не имеем, насколько все плохо. — Уверен, что для этого Олимпиаду надо перенести. Не думаю, что официальные лица смогут предоставить гарантии. — Буду рад, если она состоится не раньше октября, а может даже в 2021 или 2022 году. По крайней мере у спортсменов будет время составить план, тренироваться и, самое главное, к этому времени угроза коронавируса снизится.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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