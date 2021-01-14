Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Боярский выступил против замены гимна песней «Катюша» на Олимпиаде

16:12
Теги:

Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» возможную замену гимна РФ песней «Катюша» на международных соревнованиях в ближайшие два года.

— Это неправильное решение. У нас разные ассоциации с этими произведениями. Гимн вызывает чувство патриотизма, ответственности. А «Катюша» больше ассоциируется с военными временами, с историей. Никакого отношения к спорту это не имеет. Никакая песня не может заменить гимн.

(Константин Колмаков)

Олимпиада: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир