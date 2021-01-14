Боярский выступил против замены гимна песней «Катюша» на Олимпиаде
16:12
Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» возможную замену гимна РФ песней «Катюша» на международных соревнованиях в ближайшие два года.
— Это неправильное решение. У нас разные ассоциации с этими произведениями. Гимн вызывает чувство патриотизма, ответственности. А «Катюша» больше ассоциируется с военными временами, с историей. Никакого отношения к спорту это не имеет. Никакая песня не может заменить гимн.
(Константин Колмаков)
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