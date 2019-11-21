Борзаковский не сомневается, что сборная России по легкой атлетике выступит в Токио под национальным флагом

Главный тренер сборной России по легкой атлетике, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский подвел итоги расширенного совещания Комиссии спортсменов ОКР с представителями спортивных федераций.

— Все прошло на позитивной ноте, очень радует, что присутствовало много спортивных федераций и спортсменов, которые потенциально должны представлять нашу страну на Олимпийских играх 2020 года, — сказал Борзаковский. - Был прекрасный диалог, в ходе которого Станислав Алексеевич Поздняков заверил, что все будет хорошо. Мы верим руководителю нашего олимпийского комитета, а реагировать на резкие высказывания определенных людей в прессе не нужно, каждый должен заниматься своим делом.

— Под словами «все хорошо» вы имеет ввиду, что мы поедем в Токио-2020 по нашим флагом?

— Если уж поедем, то должны ехать под флагом страны. В этом смысле не должно быть сомнений. (Мария Маркова)