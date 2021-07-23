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Более 1,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Токио в день открытия Олимпиады

11:56

В день открытия Олимпийских игр в Токио зафиксировано 1 359 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, информирует администрация японской столицы.

Это на 146,5 процента больше аналогичного показателя за пятницу на прошлой неделе. За сутки скончался один человек.

Однако это меньше, чем цифра накануне, когда коронавирус был установлен у 1 тысячи 979 человек.

Церемония открытия Игр-2020 состоится сегодня, 23 июля, в 14.00 по московскому времени. Олимпийская сборная России пройдет на параде под 77-м номером.

Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

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