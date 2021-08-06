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Белорусские тренеры Моисевич и Шумак высланы из Олимпийской деревни из-за скандала с Тимановской

05:55
Юрий Моисевич. Фото Twitter
Юрий Моисевич. Фото Twitter
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Международный олимпийский комитет (МОК) лишил аккредитации белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака из-за скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Они были высланы из Олимпийской деревни в Токио.

«В интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК вчера вечером отменил аккредитации двух тренеров Моисевича и Шумака», — отмечается в сообщении МОК в Twitter.

Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву.

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Евгений Козинов все материалы автора

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