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Белорусская легкоатлетка Тимановская подала документы на получение польского гражданства

12:38
Кристина Тимановская. Фото AFP
Кристина Тимановская. Фото AFP

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская подала документы на получение польского гражданства, сообщает ТАСС.

Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Девушка публично выразила недовольство этим решением, из-за чего ее решили вывезти из Токио.

После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву, а белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака лишили аккредитации и выслали из Олимпийской деревни в Токио.

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Сергей Разин все материалы автора

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