Баскетболист Миллс станет первым коренным австралийцем, который понесет флаг на открытии Олимпийских игр
17:25
Разыгрывающий «Сан-Антонио» и сборной Австралии Патрик Миллс понесет флаг страны на открытии Олимпийских игр в Токио, сообщает Eurohoops.
Миллс станет первым коренным австралийцем, которому доверена честь выступить в качестве знаменосца на Олимпиаде.
Вместе с Миллсом флаг Австралии понесет пловчиха Кейт Кэмпбелл.
Для чемпиона НБА в составе «Сперс» предстоящие Игры станут четвертыми в карьере.
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