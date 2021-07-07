Баскетболист Миллс станет первым коренным австралийцем, который понесет флаг на открытии Олимпийских игр

Разыгрывающий «Сан-Антонио» и сборной Австралии Патрик Миллс понесет флаг страны на открытии Олимпийских игр в Токио, сообщает Eurohoops.

Миллс станет первым коренным австралийцем, которому доверена честь выступить в качестве знаменосца на Олимпиаде.

Вместе с Миллсом флаг Австралии понесет пловчиха Кейт Кэмпбелл.

Для чемпиона НБА в составе «Сперс» предстоящие Игры станут четвертыми в карьере.