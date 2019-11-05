Бах считает, что страны должны разделять санкции спортивных организаций. Он поставил в пример ситуацию с Мутко

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах привел в пример дело вице-премьера РФ Виталия Мутко, когда говорил о проблеме несоблюдения государственными структурами санкций, принятых спортивными организациями.

— Потенциал спортивных организаций весьма ограничен, он не несет необходимого сдерживающего эффекта. Если МОК дисквалифицирует врача, то все, что он может, — отнять у него олимпийскую аккредитацию и отправить домой, — цитирует Баха. — Но во многих государствах врач, вернувшись домой, может продолжать заниматься своим нечестным делом без каких-либо последствий; это неприемлемо, это подает неправильный сигнал и это необходимо менять. Мы призываем правительства к поиску путей в правовых системах, чтобы строго наказывать людей, врачей, замешанных в допинге, чтобы врач терял не только спортивную аккредитацию, но и лишался медицинской лицензии. Могу привести пример с Олимпийских игр в Сочи. МОК дисквалифицировал министра спорта РФ от участия во всех Олимпийских играх, но в CAS нам было сказано, что правительственное лицо не попадает под юрисдикцию МОК. Я привожу этот пример, чтобы показать необходимость взаимодействия с правительствами.

В декабре 2017 года МОК наложил пожизненную дисквалификацию на Мутко за его деятельность на посту министра спорта РФ, которая пришлась на период допингового кризиса в стране. Мутко оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который постановил, что санкции МОК не могут распространяться на деятельность государственного чиновника.