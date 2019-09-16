Бах считает, что Германия может побороться за проведение Игр, несмотря на проигранные референдумы

Президент МОК немец Томас Бах уверен, что Германия может в будущем подать заявку на проведение Олимпиады. Ранее Мюнхен и Гамбург выбывали из борьбы на проведение Игр из-за того, что на референдумах в этих городах население высказывалось против. По мнению Баха, реформы, которые провел МОК при подаче заявок, положительно скажутся на перспективах его родной страны. Ранее МОК снизил стоимость на проведение Олимпиады, а также увеличил срок на подготовку к Играм и позволил заявлять сразу несколько городов или даже стран.

— Мы видим интерес Германии к проведению Игр. Это признак того, что наши реформы работают, — цитирует Inside the Games Баха. — Думаю, референдумы, особенно в Гамбурге, проходили в специфических обстоятельствах и, на мой взгляд, не отражают реальные настроения немцев по поводу Олимпийских игр.

Да, есть большой скептицизм, но не только по поводу Олимпиады. В Германии много скептицизма во всем, особенно в перспективах развития.

Никогда 100 процентов населения не будут поддерживать организацию Олимпийских игр.