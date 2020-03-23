Австралия вслед за Канадой не сможет принять участие на Олимпиаде-2020

Олимпийский комитет Австралии выступил с заявлением по поводу пандемии коронавируса. Ранее Канада объявила, что не отправит своих спортсменов на Игры в Токио (Япония), если они не будут перенесены.

«Олимпийский комитет Австралии провел телеконференцию исполнительного комитета и единогласно решил, что австралийская команда не может быть собрана в изменяющихся условиях как в стране, так и за границей. Игры не могут быть проведены в июле. Стресс и неуверенность, вызванные пандемией коронавируса, делают подготовку чрезвычайно сложной», — отмечено в заявлении.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 328 275 человек. Умерших — 14 366, выздоровевших — 95 656. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте