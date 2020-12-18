Арбитры CAS объяснили смягчение наказания для России

Арбитры Спортивного арбитражного суда (CAS) объяснили решение смягчить наказание для России, которое наложило Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

В четверг, 17 декабря стало известно, что CAS запретил российским спортсменам выступать под флагом своей страны до конца 2022 года.

Арбитражная панель CAS отметила, что наложила на Россию санкции с целью показать серьезность несоблюдения Всемирного антидопингового кодекса и обеспечить целостность спорта в отношении допинговых проблем. При этом, судьи утверждают, что в ВАДА требовали ввести меры, не соответствующие нарушениям (ВАДА требовало отстранить Россию от международных соревнований на 4 года).

«Не следует рассматривать это как солидарность с действиями РУСАДА или российских властей. Арбитражная панель ограничена полномочиями, предоставленными в соответствии с применимым законодательством, в частности, Всемирным антидопинговым кодексом и Международным стандартом соответствия.

Мы смягчили наказание в соответствии с соразмерностью и необходимостью осуществить культурные изменения в России, а также с целью поощрить следующее поколение российских спортсменов к участию в чистом международном спорте", — говорится в заявлении CAS

Напомним, что по решению Спортивного арбитражного суда в споре между Всемирным антидопинговым агентством и РУСАДА, российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года.