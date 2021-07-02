Американская легкоатлетка Ричардсон может пропустить Олимпиаду
08:24
Американская легкоатлетка Ша'Кэрри Ричардсон может пропустить Олимпийские игры в Токио, информирует Reuters. Как отмечается, ее допинг-тест дал положительный результат на каннабис.
Ричардсон заняла первое место в беге на 100 метров на олимпийской квалификации. Ее результат 10,86 секунды.
Ранее стало известно, что 21-летняя спортсменка пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме 4 июля.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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