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Американская легкоатлетка Ричардсон может пропустить Олимпиаду

08:24

Американская легкоатлетка Ша'Кэрри Ричардсон может пропустить Олимпийские игры в Токио, информирует Reuters. Как отмечается, ее допинг-тест дал положительный результат на каннабис.

Ричардсон заняла первое место в беге на 100 метров на олимпийской квалификации. Ее результат 10,86 секунды.

Ранее стало известно, что 21-летняя спортсменка пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме 4 июля.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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