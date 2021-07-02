Американская легкоатлетка Ричардсон может пропустить Олимпиаду

Американская легкоатлетка Ша'Кэрри Ричардсон может пропустить Олимпийские игры в Токио, информирует Reuters. Как отмечается, ее допинг-тест дал положительный результат на каннабис.

Ричардсон заняла первое место в беге на 100 метров на олимпийской квалификации. Ее результат 10,86 секунды.

Ранее стало известно, что 21-летняя спортсменка пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме 4 июля.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.