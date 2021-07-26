Американец Хэнкок стал олимпийским чемпионом в ските
11:09
Американец Винсент Хэнкок выиграл золотую медаль Олимпиады в ските. Второе место занял датчанин Йеспер Хансен. Замкнул тройку Абдулла Альрашиди из Кувейта.
Стрельба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Скит
Финал
1. Винсент Хэнкок (США) — 59
2. Йеспер Хансен (Дания) — 55
3. Абдулла Альрашиди (Кувейт) — 46
4. Еэту Каллионен (Финляндия) — 36
5. Эрик Делоне (Франция) — 25
6. Таммаро Кассандро (Италия) — 16
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