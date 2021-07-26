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Американец Хэнкок стал олимпийским чемпионом в ските

11:09

Американец Винсент Хэнкок выиграл золотую медаль Олимпиады в ските. Второе место занял датчанин Йеспер Хансен. Замкнул тройку Абдулла Альрашиди из Кувейта.

Стрельба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Скит

Финал

1. Винсент Хэнкок (США) — 59

2. Йеспер Хансен (Дания) — 55

3. Абдулла Альрашиди (Кувейт) — 46

4. Еэту Каллионен (Финляндия) — 36

5. Эрик Делоне (Франция) — 25

6. Таммаро Кассандро (Италия) — 16

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