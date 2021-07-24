Американцы не смогли завоевать ни одной медали в первый день летней Олимпиады впервые с 1972 года
13:43
Американские спортсмены не смогли завоевать ни одной медали в первый день Олимпиады-2020 в Токио.
В первый день Игр разыгрывается 11 комплектов наград. Сборная США была представлена спортсменами в пяти видах спорта и не смогла завоевать медали ни в одном. Такое произошло с американцами на летней Олимпиаде впервые с 1972 года, когда Игры проходили в Мюнхене.
Олимпиада в Токио будет проходить с 23 июля по 8 августа.
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