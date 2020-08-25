Алоян рассказал, будет ли он участвовать в отборе на Олимпиаду

Российский боксер Миша Алоян подтвердил, что хочет выиграть олимпийское золото и будет принимать участие в отборе на Олимпиаду. Напомним, что 32-летний боксер — призер Олимпиады-2012 в Лондоне.

«Я всегда говорил о том, что хочу выиграть олимпийское золото, которого мне не хватает. Мой переход в профессионалы совсем не помешает мне для осуществления этой цели», — сказал Алоян в интервью «Известиям».

«Не исключаю своего участия в отборе на Игры в Токио. Я прекрасно понимаю, что мне предстоит борьба за попадание в состав сборной России. Я бы не хотел, чтобы боксерский мир думал так, что передо мной сразу же откроются двери в национальную команду. Такого не будет, для меня не будет никаких привилегий — отбор пройдет на общих основаниях. Всё должно быть честно, справедливо и открыто. Я считаю это правильным. Для того чтобы поехать на Олимпийские игры, нужно многое сделать», — отметил боксер.