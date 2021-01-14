Глава национальных федераций по прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло Алексей Власенко в интервью «СЭ» рассказал, что положительно отнесся к предложению исполнять на крупных международных турнирах песню «Катюша» вместо гимна России на время санкций.

— Мы эту идею поддерживаем, — сказал Власенко. — Я, честно говоря, сначала был за «День победы», но Татьяна Николаевна Покровская (главный тренер сборной России по синхронному плаванию, — Прим. «СЭ») меня переубедила. Сказала — надо «Катюшу», нам под нее даже удобнее сплясать будет. Это общее мнение всех синхронисток. Ну, хорошо (смеется). Я тогда тоже за «Катюшу». У прыгунов в воду я был, они тоже за «Катюшу». А ватерполистам бы еще до пьедестала добраться, гимн же на Олимпиаде играет только за первое место. Очень хочу, чтобы у них получилось, но это будет очень тяжело.

Напомним, что в четверг комиссия спортсменов ОКР предложила использовать «Катюшу» в качестве замены гимна России. Необходимость в этом возникла после того как 17 декабря Спортивный арбитражный суд вынес решение по иску ВАДА против РУСАДА — одной из санкций стал двухлетний запрет на использование государственной символики на Олимпийских играх и взрослых чемпионатах мира.

(Антон Бабошин)