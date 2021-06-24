Александр Михайлов: «Игры будут непростыми, зрителей не будет»

Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов рассказал, что состав делегации на Олимпиаду в Токио (Япония) будет усеченным.

— Олимпийские игры будут непростыми, взаперти. К сожалению, зрителей не будет. Наша программа 300 спартанцев — мы посылали на соревнования группу поддержки, болельщиков, их не будет. Состав делегации усеченный. Не все, кто должен был поехать, поедут. Количество аккредитаций ограничено.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В марте 2021 года организаторы Олимпиады решили проводить соревнования без иностранных болельщиков.