Олимпиада
Токио-2020
Новости
Календарь Медальный зачет
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Александр Михайлов: «Игры будут непростыми, зрителей не будет»

11:42
Теги:

Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов рассказал, что состав делегации на Олимпиаду в Токио (Япония) будет усеченным.

— Олимпийские игры будут непростыми, взаперти. К сожалению, зрителей не будет. Наша программа 300 спартанцев — мы посылали на соревнования группу поддержки, болельщиков, их не будет. Состав делегации усеченный. Не все, кто должен был поехать, поедут. Количество аккредитаций ограничено.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В марте 2021 года организаторы Олимпиады решили проводить соревнования без иностранных болельщиков.

Читайте также

Вячеслав Фетисов высказался о зарплате Черчесова в сборной России
Сетка плей-офф чемпионата Европы-2020
Опредился расклад, при котором Украина может сыграть матч плей-офф Евро в Санкт-Петербурге
«Украина проскочила». В соцсетях отреагировали на выход украинцев в плей-офф Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Плетнева все материалы автора
vs
0
Офсайд