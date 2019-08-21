Александр Грушин: «Шум по поводу аномальной жары в Токио?. Мы что, соревнования должны отменить?»

Заслуженный тренер СССР и России по лыжным гонкам, заместитель председателя научно-экспертного совета ОКР Александр Грушин заявил, что не считает нужным обсуждать тему аномальной жары в Токио, в котором пройдет Олимпиада-2020.

— Я не обсуждаю проблему аномальной жары, — цитируют «РИА «Новости» Грушина. — Я рассматриваю вопрос, как к ней приспособиться, вот в чем дело. Поднялся шум по поводу аномальной жары. Мы что, соревнования должны отменить? В данной ситуации мы, как перед фактом, поставлены в те условия, в которых находимся. Надо изучить влияние здешней жары на организм человека и понять, что сделать, чтобы нивелировать ее влияние. Не вижу смысла заниматься говорильней по поводу жары.

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