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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Альберт Батыргазиев: «Через год — к Олимпиаде — вернемся более сильными»

01:45

Трехкратный чемпион России по боксу Альберт Батыргазиев в интервью «Известиям» отметил, что перенос Олимпиады-2020 дает дополнительное время для подготовки.

— По вашим ощущениям, перенос Олимпиады может сбить в вас настрой? Или наоборот, хорошо, что теперь есть еще год на подготовку?

— Тут я не могу сказать, что для меня было бы лучше. Никогда не можешь говорить о том, чего не было. Значит, так должно было случиться — что ни делается, к лучшему. Конечно, хотелось поскорее показать себя на уровне Олимпиады. Но ничего, значит, теперь есть дополнительное время для подготовки.

— Обсуждали с другими членами сборной ситуацию? Вы успели завоевать олимпийскую лицензию, а им не хватило времени...

— В первую очередь, они от души порадовались за меня. Подробно с ними не обсуждал ситуацию. Думаю, все расстроились, что так сложилось. Но никто из ребят этого не показал. Все сохраняли боевой дух и понимали, что это не конец — через год — к Олимпиаде — вернемся более сильными.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/998349/aleksei-fomin/cherez-god-k-olimpiade-vernemsia-bolee-silnymi

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