Альберт Батыргазиев: «Через год — к Олимпиаде — вернемся более сильными»
Трехкратный чемпион России по боксу Альберт Батыргазиев в интервью «Известиям» отметил, что перенос Олимпиады-2020 дает дополнительное время для подготовки.
— По вашим ощущениям, перенос Олимпиады может сбить в вас настрой? Или наоборот, хорошо, что теперь есть еще год на подготовку?
— Тут я не могу сказать, что для меня было бы лучше. Никогда не можешь говорить о том, чего не было. Значит, так должно было случиться — что ни делается, к лучшему. Конечно, хотелось поскорее показать себя на уровне Олимпиады. Но ничего, значит, теперь есть дополнительное время для подготовки.
— Обсуждали с другими членами сборной ситуацию? Вы успели завоевать олимпийскую лицензию, а им не хватило времени...
— В первую очередь, они от души порадовались за меня. Подробно с ними не обсуждал ситуацию. Думаю, все расстроились, что так сложилось. Но никто из ребят этого не показал. Все сохраняли боевой дух и понимали, что это не конец — через год — к Олимпиаде — вернемся более сильными.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/998349/aleksei-fomin/cherez-god-k-olimpiade-vernemsia-bolee-silnymi