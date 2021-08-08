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Акция протеста проходит в Токио в день закрытия Олимпиады

14:12
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Сегодня, 8 августа, рядом с национальным олимпийским стадионом в Токио, где проходит церемония закрытия Олимпиады, вновь собрались противники проведения Игр-2020.

Собравшиеся люди держат в руках плакаты с надписями: «Олимпиада убивает бедных!», «Остановите Олимпиаду!» и другие. При этом они скандируют лозунги против Игр. Рядом находятся сотрудники правопорядка.

Напомним, сегодня — последний день Олимпиады в Токио. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали).

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