Адвокат Панич прокомментировал санкции против российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение, что российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом. Адвокат российских спортсменов Алексей Панич в беседе с «СЭ» отреагировал на данное решение.

— Нужно изучить полный текст: как, исходя из чего принималось такое решение. Будем смотреть. Конечно, нас не устраивает такое развитие событий. Мы будем обжаловать это решение, в любом случае, санкции суровые. Больше пока сказать не могу.

CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

В это время российские спортсмены и другие члены команды не смогут выступать на крупных международных соревнованиях с национальным флагом, на их форме и одежде не может быть национальной символики. Будет использоваться определение «нейтральный атлет». На аренах соревнований и в честь их побед не может звучать гимн РФ.

(Владимир Пушкарев)