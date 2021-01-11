80 процентов японцев выступают за новый перенос Олимпиады

Новый локдаун из-за коронавируса, введенный в японских префектурах Токио, Канагава, Сайтама и Чиба 8 января, резко ухудшил отношение японцев к планам по проведению будущим летом в их стране Летней Олимпиады.

Согласно телефонному опросу агентства Kyodo, до 80 процентов жителей Японии хотят, чтобы Олимпийские и Паралимпийские игры 2021 года были отменены или отложены. 35,3 процента опрошенных высказались за отмену Игр, а 44,8 процента заявили, что Токио нужна еще одна отсрочка.

В понедельник в Токио зарегистрировано 1219 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель остается стабильно высоким на протяжении недели. Кроме того, в Японии заявили об обнаружении новой мутации вируса (так называемого «бразильского штамма»), отличной от тех, что сейчас распространяются в Великобритании, ЮАР и США. В субботу префектуры Кансай, Осака, Киото и Хиого обратились к центральному правительству с просьбой расширить на них действие чрезвычайного положения. При этом массовая вакцинация в Японии стартует не раньше конца февраля.

Олимпиада в Токио должна была пройти в июле-августе 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии. Ранее МОК и оргкомитет Игр выражали уверенность в том, что соревнования будут проведены в 2021-м в намеченные сроки.