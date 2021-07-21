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8 процентов россиян заявили, что будут следить за фигурным катанием во время летней Олимпиады в Токио

15:59
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса на тему предстоящей Олимпиады в Токио. Россиян попросили ответить на вопрос, который звучал так: «За выступлениями спортсменов в каких видах спорта вы собираетесь следить прежде всего? Вы можете дать до пяти ответов».

По данным опроса российские зрители собираются следить за легкой атлетикой (33 процента), водными видами спорта (31 процент), художественной гимнастикой (23 процента), футболом (15 процентов) и волейболом (14 процентов). 9 процентов ответили — за синхронным плаванием, борьбой и бегом.

Отмечается, что восемь процентов опрошенных заявили, что собираются следить за выступлениями в фигурном катании, несмотря на то что это зимний вид спорта и он не представлен на Олимпиаде в Токио.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/tikhaja-olimpiada-v-tokio-v-ozhidanii-prazdnika-sporta

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