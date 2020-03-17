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57 процентов участников Олимпиады в Токио уже известны

18:13
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На данный момент определились 57 процентов участников летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония), говорится в официальном заявлении Международного олимпийского комитета (МОК). Эти спортсмены уже получили олимпийские лицензии.

Ранее в большинстве стран из-за пандемии коронавируса были отменены спортивные соревнования. МОК сообщает, что все уже распределенные олимпийские лицензии остаются в силе. Если оставшиеся олимпийские квалификационные турниры провести не удастся, обладатели остальных путевок на Игры будут отобраны по их предыдущим результатам или рейтингу. При необходимости будут учитываться рейтинги и результаты выступлений в континентальных или региональных соревнованиях.

До этого сообщалось, что из-за ситуации с коронавирусом Олимпиада-2020 может быть перенесена. Летняя Олимпиада-2020 в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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