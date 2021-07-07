53-летняя женщина пыталась затушить факел с олимпийским огнем из водяного пистолета
16:14
В Японии во время эстафеты олимпийского огня местная жительница обрызгала факел из водного пистолета, протестуя против проведения Олимпиады в Токио. Погасить пламя струей воды не удалось, эстафета продолжилась согласно графику, сообщает Kyodo.
Инцидент произошел в ходе эстафеты олимпийского огня в городе Мито к северо-западу от Токио.
53-летняя женщина призывала погасить олимпийский факел, кричала «конец Олимпийским играм» и стреляла водой в сторону пламени. Вскоре после этого ее остановил стюард, факелоносец двинулся дальше.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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