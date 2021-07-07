53-летняя женщина пыталась затушить факел с олимпийским огнем из водяного пистолета

В Японии во время эстафеты олимпийского огня местная жительница обрызгала факел из водного пистолета, протестуя против проведения Олимпиады в Токио. Погасить пламя струей воды не удалось, эстафета продолжилась согласно графику, сообщает Kyodo.

A 53-year-old would-be torch assassin has been arrested by Japanese authorities after attempting to kill the Tokyo Olympic flame with a water pistol. #9Today pic.twitter.com/Pg2fDKNhrQ — The Today Show (@TheTodayShow) July 7, 2021

Инцидент произошел в ходе эстафеты олимпийского огня в городе Мито к северо-западу от Токио.

53-летняя женщина призывала погасить олимпийский факел, кричала «конец Олимпийским играм» и стреляла водой в сторону пламени. Вскоре после этого ее остановил стюард, факелоносец двинулся дальше.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.