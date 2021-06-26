39-летний Федерер пока не принял окончательное решение по участию в Олимпиаде

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер ответил на вопрос, планирует ли выступить на Олимпиаде в Токио.

«Мы с командой решили, что еще раз оценим ситуацию после «Уимблдона», потому что, самой собой, если я сыграю здесь очень хорошо или очень плохо, это повлияет на то, как все будет летом.

Я по-прежнему хочу поехать на Олимпиаду. Я хотел бы играть как можно больше турниров. Но сейчас мы решили, что проведем «Уимблдон», а потом сядем всей командой и решим, куда двигаться дальше.

Хотел бы я рассказать больше. В прежние годы все точно было легче. Сейчас все не так просто, как раньше. С возрастом приходится быть избирательнее. Невозможно играть везде. Я буду знать через несколько недель», — цитирует Федерера TSN.

В первом круге «Уимблдона» 39-летний Федерер сыграет с Адрианом Маннарино.