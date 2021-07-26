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Антон Синцов занял 11-е место в маунтинбайке на Олимпиаде в Токио

10:31
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Россиянин Антон Синцов занял 11-е место в гонке по маунтинбайку (кросс-кантри) на Олимпийских играх в Токио.

36-летний спортсмен уступил победителю, британцу Томасу Ридкоку, 2 минуты 27 секунд. Серебро досталось швейцарцу Матиасу Флукигеру, бронза — у испанца Давида Валеро Серрано.

Велоспорт — Маунтинбайк

Токио (Япония)

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Финал

1. Томас Ридкок (Великобритания) — 1:25.14

2. Матиас Флукигер (Швейцария) — 1:25.34

3. Давид Валеро Серрано (Испания) — 1:25.48

11. Антон Синцов (Россия) — 1:27.41

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