Антон Синцов занял 11-е место в маунтинбайке на Олимпиаде в Токио
10:31
Россиянин Антон Синцов занял 11-е место в гонке по маунтинбайку (кросс-кантри) на Олимпийских играх в Токио.
36-летний спортсмен уступил победителю, британцу Томасу Ридкоку, 2 минуты 27 секунд. Серебро досталось швейцарцу Матиасу Флукигеру, бронза — у испанца Давида Валеро Серрано.
Велоспорт — Маунтинбайк
Токио (Япония)
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Финал
1. Томас Ридкок (Великобритания) — 1:25.14
2. Матиас Флукигер (Швейцария) — 1:25.34
3. Давид Валеро Серрано (Испания) — 1:25.48
11. Антон Синцов (Россия) — 1:27.41
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