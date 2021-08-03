Спесивцев не вышел в финал одиночек на Олимпиаде

Российский гребец Максим Спесивцев показал седьмой результат в полуфинальном заезде на байдарке-одиночке на Олимпийских играх. Таким образом, он будет принимать участие в финале В за 5-8 место.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля на байдарках и каноэ

Мужчины

Байдарка-одиночка, 1000 м

Полуфинал

2-й заезд

1. Фернанду Пимента (Португалия) — 3.22,942 ОР

2. Адам Варга (Венгрия) — 3.23,634

3. Томас Грин (Австралия) — 3.24,612

7. Максим Спесивцев (Россия) — 3.27,372