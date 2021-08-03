Спесивцев не вышел в финал одиночек на Олимпиаде
04:14
Российский гребец Максим Спесивцев показал седьмой результат в полуфинальном заезде на байдарке-одиночке на Олимпийских играх. Таким образом, он будет принимать участие в финале В за 5-8 место.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля на байдарках и каноэ
Мужчины
Байдарка-одиночка, 1000 м
Полуфинал
2-й заезд
1. Фернанду Пимента (Португалия) — 3.22,942 ОР
2. Адам Варга (Венгрия) — 3.23,634
3. Томас Грин (Австралия) — 3.24,612
7. Максим Спесивцев (Россия) — 3.27,372
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