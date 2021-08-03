Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Гребля на байдарках и каноэ
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Гребля на байдарках и каноэ

Спесивцев не вышел в финал одиночек на Олимпиаде

04:14
Теги:

Российский гребец Максим Спесивцев показал седьмой результат в полуфинальном заезде на байдарке-одиночке на Олимпийских играх. Таким образом, он будет принимать участие в финале В за 5-8 место.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля на байдарках и каноэ

Мужчины

Байдарка-одиночка, 1000 м

Полуфинал

2-й заезд

1. Фернанду Пимента (Португалия) — 3.22,942 ОР

2. Адам Варга (Венгрия) — 3.23,634

3. Томас Грин (Австралия) — 3.24,612

7. Максим Спесивцев (Россия) — 3.27,372

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Медальный прогноз Олимпиады на 3 августа: одно золото для России уже будет счастьем
Скандально известный немецкий журналист Зеппельт жестко раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ
Российским синхронисткам путают музыку, а они троллят МОК купальниками. Что не так с олимпийским турниром?
Не дай бог Россия будет так «смело» играть с Хорватией, как «Ростов» — с «Зенитом»
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд