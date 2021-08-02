Российские гребцы Спесивцев и Аношкин вышли в четвертьфинал Олимпиады в одиночных заплывах на 1000 метров
04:39
Российские гребцы Максим Спесивцев и Роман Аношкин вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в одиночных заплывах на байдарках на 1000 метров.
Спесивцев занял четвертое место в квалификации, Аношкин — шестой.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Байдарка-одиночка, 1000 м
Предварительные заезды
1-й заезд
1. Йозеф Достал (Чехия) — 3.37,342
2. Томас Грин (Австралия) — 3.39,492
3. Артур Петерс (Бельгия) — 3.41,967
4. Максим Спесивцев (Россия) — 3.42,888
2-й заезд
1. Балинт Копас (Венгрия) — 3.39,084
2. Агустин Вернисе (Аргентина) — 3.40,430
3. Самуэле Бурго (Италия) — 3.43,746
6. Роман Аношкин (Россия) — 3.50,580
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