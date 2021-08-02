Российские гребцы Спесивцев и Аношкин вышли в четвертьфинал Олимпиады в одиночных заплывах на 1000 метров

Российские гребцы Максим Спесивцев и Роман Аношкин вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в одиночных заплывах на байдарках на 1000 метров.

Спесивцев занял четвертое место в квалификации, Аношкин — шестой.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Байдарка-одиночка, 1000 м

Предварительные заезды

1-й заезд

1. Йозеф Достал (Чехия) — 3.37,342

2. Томас Грин (Австралия) — 3.39,492

3. Артур Петерс (Бельгия) — 3.41,967

4. Максим Спесивцев (Россия) — 3.42,888

2-й заезд

1. Балинт Копас (Венгрия) — 3.39,084

2. Агустин Вернисе (Аргентина) — 3.40,430

3. Самуэле Бурго (Италия) — 3.43,746

6. Роман Аношкин (Россия) — 3.50,580